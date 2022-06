LES RENDEZ-VOUS CHEZ LOU BELVESTIT Magalas Magalas Catégories d’évènement: Hérault

Magalas

LES RENDEZ-VOUS CHEZ LOU BELVESTIT Magalas, 6 juillet 2022, Magalas. LES RENDEZ-VOUS CHEZ LOU BELVESTIT

Route de Fouzilhon Magalas Hérault

2022-07-06 – 2022-07-06 Magalas

Hérault Rendez-vous chez Lou Belvestit les mercredis et jeudis soir à partir de 19h00 sur réservation. Accompagnez nos cuvées avec des assiettes de charcuterie et fromages. Sur réservation. Rendez-vous chez Lou Belvestit les mercredis et jeudis soir à partir de 19h00 sur réservation. Accompagnez nos cuvées avec des assiettes de charcuterie et fromages. Sur réservation. +33 4 67 36 21 59 Rendez-vous chez Lou Belvestit les mercredis et jeudis soir à partir de 19h00 sur réservation. Accompagnez nos cuvées avec des assiettes de charcuterie et fromages. Sur réservation. Magalas

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Magalas Autres Lieu Magalas Adresse Route de Fouzilhon Magalas Hérault Ville Magalas lieuville Magalas Departement Hérault

Magalas Magalas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magalas/

LES RENDEZ-VOUS CHEZ LOU BELVESTIT Magalas 2022-07-06 was last modified: by LES RENDEZ-VOUS CHEZ LOU BELVESTIT Magalas Magalas 6 juillet 2022 Route de Fouzilhon Magalas Hérault

Magalas Hérault