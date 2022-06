LES RENDEZ-VOUS CHEZ LOU BELVESTIT

LES RENDEZ-VOUS CHEZ LOU BELVESTIT, 28 juillet 2022, . LES RENDEZ-VOUS CHEZ LOU BELVESTIT



2022-07-28 – 2022-07-28 Rendez-vous chez Lou Belvestit les mercredis et jeudis soir à partir de 19h00 sur réservation. Accompagnez nos cuvées avec des assiettes de charcuterie et fromages. Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville