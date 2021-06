Les Rendez-vous bleus Place Aline Viadieu, 9 juin 2021-9 juin 2021, Toulouse.

Les Rendez-vous bleus

du mercredi 9 juin au mardi 15 juin à Place Aline Viadieu

### Musiques / Rencontres / Théâtre / Danses / Cinéma Les Rendez-vous Bleus… car il y a toujours un coin de ciel bleu pour qui le veut surtout après des jours sombres… Comme le dit Jean Michel Maulpoix dans son poème : _“ Le bleu ne fait pas de bruit._ _Cest une couleur timide, sans arrière-pensée, présage, ni projet, qui ne se jette pas brusquement sur le regard comme le jaune ou le rouge, mais qui l’attire à soi, l’apprivoise peu à peu, le laisse venir sans le presser, de sorte qu’en elle il s’enfonce et se noie sans se rendre compte de rien…”_ C’est sans ambition, ce n’est que du partage, prétexte à la rencontre, la musique, le rire, la danse, le cinéma… Se retrouver… Les _“ Rendez-vous Bleus ”_ sont des moments où la culture va se moquer des frontières… Le bleu, comme le ciel, circulera librement, infusera les esprits, se traduira dans toutes les langues et offrira en patrimoine commun des instants magiques. Les associations Karavan et [Aifomej](http://aifomej.fr/) vont se plier en quatre et vous servir son meilleur menu. Une semaine durant, sous un chapiteau et son patio, la scène fera place à la littérature, le stand-up, le théâtre, des concerts, des danses et du cinéma… Du 9 au 15 juin 2021 les _“ Rendez-vous Bleus ”_ vous attendent place Aline Viadieu dans le quartier d’Empalot à Toulouse. ### Musiques, rencontres, théâtre et danses **Mercredi 9 juin ** * à 14h : Carnaval masqué * à 14h30 : Spectacle jeunesse -_ »Enigmes des Elfes » _ **Jeudi 10 juin ** * de 14h15 à 16h : _ »Entre Elles_ – musique du Maghreb * à 16h30 : Lectures et poésies – Mathias Lefgoum, Iman Msalmani et Hafid Saïdi * de 18h à 19h30 : Ballade musicale française * à 20h : One man show avec Jocerand Malika * à 21h : Théâtre et musique avec Chico et Lakhdar Hanou **Vendredi 11 juin ** * de 8h30 à 9h30 : Échange avec les habitant-e-s et parents * à 14h30 : _ »Toutes aux frontières » -_ Restitution des marcheuses * à 16h : Coeur de femmes avec bellyWarda & Sardinhas da Mata * à 18h : Pop Soul avec Sofia * à 19h30 : Ballade musicale du Maghreb avec Samira Brahmia * à 21h : Scénique Beatbox avec Kenozen * à 21h20 : DJ Parazit **Samedi 12 juin ** * à 14h30 : Branka Bodegaires * à 15h15 : Bagass’Perkisyon * à 16h : Escambiar Roots Bal * à 16h45 : Samba Brésilienne avec So Shine * à 17h30 : Dakka Marrakchia avec Brahim Toulouse * à 18h : Flamenco * à 19h : Musique Berbère avec Najib Hassani * à 21h : Caminant de Tolosa à Tunis – Noubalotcha ### Festival du Cinéma du Maghreb en France **Dimanche 13 juin ** * de 16h à 18h : _ »Andalousie mon amour »_ de Mohamed Nadif * de 18h30 à 20h : « _À notre retour_ » de Hanna Assouline * de 20h30 à 22h30 : _ »Les semblables »_ de Habib Mestri **Lundi 14 juin ** * de 14h30 à 16h30 : _ »Indigo »_ de Selma Bargach * de 16h45 à 17h45 : Rencontre avec les cinéastes * de 18h à 20h : _ »Sotto Voce »_ de Kamal Kamal * de 20h30 à 22h30 : _ »Pour la cause »_ de Hassan Benjelloun **Mardi 15 juin ** * de 10h30 à 12h30 : _ »Parfums de roses »_, paroles de femmes d’Emmanuelle Schies * de 13h30 à 14h : Pot de l’amitié. _Cette rencontre « Cinéma du Maghreb en France » a lieu en collaboration avec les journées culturelles et économiques de la Tunisie à Toulouse._ ![]() ### Plus d’infos Retrouvez le programme détaillé sur le site de l’association [Karavan](http://www.karavan.org) ![]() ### Infos pratiques * Ces événements ont lieu sous et autour du chapiteau situé place Aline Viadieu dans le quartier Empalot. * Masque obligatoire * Jauge limitée dans le strict respect des consignes sanitaires * Réservation conseillée au 05 62 26 56 33

Entrée libre

Culture

Place Aline Viadieu Place d’Empalot, 31400 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T00:00:00 2021-06-09T23:59:00;2021-06-10T00:00:00 2021-06-10T23:59:00;2021-06-11T00:00:00 2021-06-11T23:59:00;2021-06-12T00:00:00 2021-06-12T23:59:00;2021-06-13T00:00:00 2021-06-13T23:59:00;2021-06-14T00:00:00 2021-06-14T23:59:00;2021-06-15T00:00:00 2021-06-15T23:59:00