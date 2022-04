Les Rendez-vous Bio de Targon Targon, 1 mai 2022, Targon.

Les Rendez-vous Bio de Targon Targon

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 14:00:00

Targon Gironde Targon

Chaque premier dimanche du mois, de 10h à 14h ont lieu les Rendez-vous Bio, manifestation commerciale, festive et citoyenne.

Les producteurs bios et locaux vous proposent des fruits, des légumes, des fromages, du pain, du vin, des tisanes et autres délices et des artisans , bijoux, cuir, savons, produits zéro déchets, laine etc…

Vous pourrez également manger sur place de succulents plats préparés devant vous, le tout dans une ambiance musicale live, chaleureuse et bienveillante (n’oubliez pas vos assiettes et couverts) .

Ce dimanche 1 mai c’est IIENOU qui ouvre la danse avec de la chanson française au rythme chaloupé.

Vous pouvez suivre les actualités sur la page Facebook de Biotimarrons.

