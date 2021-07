Les Rendez-vous Bio de Targon Targon, 1 août 2021, Targon.

Les Rendez-vous Bio de Targon 2021-08-01 10:00:00 – 2021-08-01 14:00:00

Targon Gironde Targon

Chaque premier dimanche du mois, de 10h à 14h ont lieu les Rendez-vous Bio, manifestation commerciale, festive et citoyenne.

Les producteurs bios et locaux vous proposent des fruits, des légumes, des fromages,, du pain, du vin, des tisanes et autres délices et des artisans , bijoux, cuir, savons, produits zéro déchets, laine etc…

Vous pourrez également manger sur place de succulents plats préparés devant vous, le tout dans une ambiance musicale live, chaleureuse et bienveillante.

Les nouvelles conditions sanitaires nous obligent à imposer une jauge maximale à 49 personnes, prenant leur repas simultanément ensemble. Le port du masque sera également obligatoire lors des déplacements entre la Buvette et les tables.

Asso. biotimarrons

dernière mise à jour : 2021-07-27 par