du jeudi 14 juillet au jeudi 25 août à Maison de la vallée d’Eyne

Ateliers, balades pour découvrir la faune emblématique, la riche et colorée flore locale et transfrontalière ainsi que les usages de la Vallée d’Eyne, en compagnie d’amateurs et de spécialistes. Animations organisées dans le cadre du festival nature des réserves naturelles catalanes : reserves-naturelles-catalanes.org

Réservation obligatoire : 04 68 04 97 05 – maisondelavallee@eyne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T09:30:00 2022-07-14T12:30:00;2022-07-28T09:30:00 2022-07-28T12:30:00;2022-08-11T09:30:00 2022-08-11T12:30:00;2022-08-25T09:30:00 2022-08-25T12:30:00

