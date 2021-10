Les rendez-vous avec Arnaud Fourrier Médiathèque Pierre-Amalric, 26 octobre 2021, Albi.

Les rendez-vous avec Arnaud Fourrier

Médiathèque Pierre-Amalric, le mardi 26 octobre à 18:15

En amont de l’ouverture de l’exposition des diplômés de l’isdaT le vendredi 29 octobre 2021, rencontre avec Antoine Marchand, directeur du centre d’art Le Lait, et Arnaud Fourrier, directeur du Pavillon Blanc Médiathèque / Centre d’art de Colomiers. Les centres d’art contemporain ont pour mission le soutien à la création contemporaine ; ils encouragent l’exploration et sont en ce sens un terrain d’expérimentation idéal pour les jeunes artistes. Arnaud Fourrier et Antoine Marchand, co-commissaires d’une exposition regroupant 31 des diplômés 2020 et 2021 de l’isdaT (institut supérieur des arts de Toulouse), présenteront leurs rôles respectifs au sein de leur institution, la relation qui les lie aux artistes, les enjeux d’une exposition et nous éclaireront sur l’écosystème qui lie entre eux les artistes, les écoles d’art, les commissaires d’exposition, les critiques, les collectionneurs… Présentation suivie d’échanges avec le public. Plus d’infos sur : [[https://www.centredartlelait.com/](https://www.centredartlelait.com/)](https://www.centredartlelait.com/) _Public adulte / adolescent._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Rencontres en partenarait avec le Centre d’Art Le Lait

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T18:15:00 2021-10-26T19:15:00