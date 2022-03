Les Rendez-vous aux Jardins Villandry, 4 juin 2022, Villandry.

Les Rendez-vous aux Jardins Villandry

2022-06-04 – 2022-06-04

Villandry Indre-et-Loire Villandry

Villandry participe cette année encore aux Rendez-vous aux jardins, autour du thème national « Les jardins face au changement climatique ».

Cette manifestation, destinée à valoriser les nombreux parcs et jardins publics et privés de France, convie le plus grand nombre à une (re)découverte des jardins et à une prise de conscience de l’importance de l’entretien et de la préservation de ce patrimoine.

Tout au long du week-end, des animations viendront rythmer et agrémenter la visite. Promenades en calèche, visites guidées exceptionnelles et bien d’autres seront autant de façons de parcourir et d’apprécier la majesté des jardins de Villandry.

+33 2 47 50 02 09 https://www.chateauvillandry.fr/

Villandry

