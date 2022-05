Les Rendez-vous aux jardins Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Catégories d’évènement: 79130

Les Rendez-vous aux jardins Pougne-Hérisson, 5 juin 2022, Pougne-Hérisson. Les Rendez-vous aux jardins LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

2022-06-05 16:33:00 – 2022-06-05 17:33:00 LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson 79130 Pougne-Hérisson Un jardin sain : objectif zéro CO2 ! Découvrez le jardin par les pratiques culturales permettant de limiter ou stocker les émissions de CO2. Avec Vincent, jardinier du Nombril, apprenez à choyer votre jardin tout en respectant la planète !

Durée : 1h03 et des poussières d’histoires

Tout public

Le plus :

+33 5 49 64 19 19

Durée : 1h03 et des poussières d’histoires

Tout public

Le plus :

Ouverture du jardin de 14h33 à 19h33. Profitez-en pour faire le plein d’histoires ! La buvette Le Cordon est ouverte pour se remplir le gosier avec un bon goûter. LE NOMBRIL DU MONDE

