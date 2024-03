Les Rendez-vous aux Jardins Morlanne, samedi 1 juin 2024.

Samedi et Dimanche à 15h30 Visite thématique « Le Château et son jardin » avec dégustation de vins infusés d’Arbor Aether à la fin de la visite. Grande fête des plantes. Pépiniéristes, producteurs locaux et artisans d’art .

Marché de 10h à 18h, gratuit.

Dimanche A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2024, le Château de Morlanne vous invite à une grande fête des plantes. Pépiniéristes, producteurs locaux et artisans d’art se donnent rendez-vous dans les jardins du Château pour mettre à l’honneur les fleurs et les plantes dans tous leurs états.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateaudemorlanne@orange.fr

