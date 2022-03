Les rendez-vous aux jardins Lucy, 4 juin 2022, Lucy.

Les rendez-vous aux jardins Lucy

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-06 19:00:00 19:00:00

Lucy Seine-Maritime Lucy

Samedi 4 juin :

Visite du jardin et de l’exposition de sculptures. 7€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Déambulations contées et dansées “Si le Crapaud m’était conté, dansons au jardin”. Lecture par Karine Louis et danse par Fabienne Jean.

A 17h : Concert de Jazz. Petite restauration et buvette.

Dimanche 5 juin :

“Peintres en liberté”. Remise du prix du public.

14h30 : Contes avec Mifa. Petite restauration et buvette.

Lundi 6 juin :

Dès 10h : visite du jardin et son exposition de sculpture musique.

14h30 : Concert : “Dix mots qui (d)’étonnent

Contes musicaux : La Chaise Bleue.

Petite restauration et buvette.

Lucy

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Office de Tourisme Bray Eawy