LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS DES RENAUDIES Colombiers-du-Plessis, 5 juin 2022, Colombiers-du-Plessis. LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS DES RENAUDIES Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis

2022-06-05 – 2022-06-05 Les Mézerais Les Jardins des Renaudies

Colombiers-du-Plessis 53120 Colombiers-du-Plessis 4 EUR A l’occasion des Journées nationales, Les Jardins des Renaudies en ce premier dimanche de Juin vous proposent : Visites accompagnées à 11h

Rencontres avec les jardiniers du parc et les animatrices pédagogiques pour la découverte des petites bêtes.

Animations contes à 16h Profitez des jardins pour pique-niquer.

