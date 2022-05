Les rendez-vous aux jardins au musée et domaine du Château de Pau, 5 juin 2022, .

Les rendez-vous aux jardins au musée et domaine du Château de Pau

2022-06-05 – 2022-06-05

EUR 0 0 De 10h30 à 18h – Visite commentée

MUSÉE ET DOMAINE DU CHÂTEAU DE PAU

Le Musée et domaine du château de Pau fête les jardins à travers le prisme du changement climatique en proposant des visites commentées du parc par les jardiniers, fins connaisseurs de l’évolution du site.

10h30 et 14h30 – Visite commentée

SUIVONS LES JARDINIERS

Les jardiniers du domaine du château de Pau vous présentent l’évolution du Domaine à travers la thématique du changement climatique sur la biodiversité.

Rdv : Cour d’honneur du château

Durée : 2h.

De 14h – Expériences et ateliers

LE CLIMAT CHANGE, DAME NATURE S’ADAPTE !

Au cœur du jardin Renaissance, les associations Ecocène et Les petits débrouillards vous proposent expériences et ateliers pour mieux comprendre l’évolution du climat et son impact sur la Biodiversité.

Tout public

dernière mise à jour : 2022-05-06 par