Les Rendez-vous aux Jardins au Château de Malleret Château de Malleret Cadaujac, samedi 1 juin 2024.

Les Rendez-vous aux Jardins au Château de Malleret Château de Malleret Cadaujac Gironde

Visite en compagnie des propriétaires du Parc et du Château de Malleret classés Monuments Historiques, au cœur d’une zone preservée Natura 2000 et ZNIEFF, voisins des plus grands crus classés des Graves de Pessac-Leognan.

Le Parc est organisé en jardins à la française, chambres de verdure à thèmes, roseraie, verger, potager, labyrinthe, »fabriques », bassins, poulailler, paons bleus et blancs.

Le château habité par ses propriétaires est décoré de meubles anciens remarquables.

Belles vues sur la Garonne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-02

Château de Malleret 1104 Chemin de Malleret

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine chateaumalleret1104@gmail.com

