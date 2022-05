Les rendez-vous aux jardins à la Bibliothèque nationale de France – visite du jardin-forêt du site François-Mitterrand Jardin-forêt de la Bibliothèque nationale de France – François-Mitterrand, 4 juin 2022, Paris.

Les rendez-vous aux jardins à la Bibliothèque nationale de France – visite du jardin-forêt du site François-Mitterrand

Jardin-forêt de la Bibliothèque nationale de France – François-Mitterrand, le samedi 4 juin à 10:30

**Les visites commentées du jardin** offriront aux visiteurs l’occasion de découvrir l’histoire, la faune et la végétation de cet espace d’un hectare, conçu par Dominique Perrault, Gaëlle Lauriot-Prévost et Eric Jacobsen en 1995. La situation du jardin de la BnF en fait un site intéressant pour la faune et la flore. Il constitue un relais au fonctionnement écologique du quartier. Différentes espèces animales et végétales peuvent utiliser temporairement ce site pour progresser dans la ville ou s’y installer plus définitivement. Ce conservatoire de la biodiversité en milieu urbain, géré écologiquement, bénéficie du label «Refuge LPO» et fait l’objet d’une convention avec le Muséum national d’Histoire Naturelle pour son étude. Les rendez-vous aux jardins sont l’occasion de découvrir la BnF autrement, sous un angle poétique et inédit. Ces visites sont organisées en lien avec le festival de la BnF “la Bibliothèque parlante” qui se déroule du vendredi 3 au samedi 4 juin 2022. Plus d’informations sur [bnf.fr](https://www.bnf.fr/fr) **Visites du jardin** **Samedi 4 juin 2022** Durée de la visite : 30 minutes Jauge maximale 15 personnes _Inscription préalable au 01 53 79 49 49 ou à [visites@bnf.fr](mailto:visites@bnf.fr)_ Horaire de départ des visites : * 10 h 30 * 10 h 45 * 11 h 00 * 11 h 15 * 11 h 30 * 11 h 45 * 12 h 00 * 12 h 15 * 12 h 30 * 12 h 45 * 13 h 00 * 13 h 15 * 13 h 30 * 13 h 45 * 14 h 00 * 14 h 15 * 14 h 30 * 15 h 00 * 15 h 30 * 16 h 00 * 16 h 30 * 17 h 00 * 17 h 30 * 18 h 00 Point de départ des visites : Hall d’accueil/hall Est de la BnF – site François-Mitterrand – 75013 Paris

Gratuit – inscription préalable via le service des réservations au 01 53 79 49 49 ou à visites@bnf.fr

La Bibliothèque nationale de France participe aux Rendez-vous aux jardins et propose au public des visites guidées gratuites du jardin-forêt du site François-Mitterrand le samedi 4 juin 2022

Jardin-forêt de la Bibliothèque nationale de France – François-Mitterrand Quai François Mauriac 75013 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:00:00