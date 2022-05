Les Rendez-vous aux Jardins à Ecretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons, 4 juin 2022, Écretteville-lès-Baons.

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-04 17:00:00 17:00:00

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Écretteville-lès-Baons

Sur le thème Les jardins face au changement climatique, participez à des ateliers et animations tout au long de la journée. Une démonstration de tonte de moutons et un pique-nique tiré du panier auront également lieu ainsi que, à partir de 14h, une balade musicale dans le verger avec la comédienne Adèle Ravinski et l’ensemble de cuivres de Jean-Charles Levaillant.

mairie@ecretteville-les-baons.fr +33 2 35 96 01 98 https://www.ecretteville-les-baons.com/

