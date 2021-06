Le Petit-Quevilly Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime Les Rendez-vous au jardin Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly

du mardi 6 juillet au mercredi 25 août à Champ des Bruyères

Accueil, visite du site et chantiers participatifs (plantations, semis, entretien des cultures, arrosage…) autour du jardin potager urbain du Champ des possibles, avec possibilité de repas participatif et partagé le midi, à base des produits cultivés sur place et de ce que chacun apportera !

Gratuit, sur inscription

Organisés et animés par le Champ des Possibles

2021-07-06T09:30:00 2021-07-06T12:30:00;2021-07-07T09:30:00 2021-07-07T12:30:00;2021-07-13T09:30:00 2021-07-13T12:30:00;2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T12:30:00;2021-07-21T09:30:00 2021-07-21T12:30:00;2021-08-24T09:30:00 2021-08-24T12:30:00;2021-08-25T09:30:00 2021-08-25T12:30:00

