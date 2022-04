LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN Balaruc-les-Bains, 4 juin 2022, Balaruc-les-Bains.

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN Balaruc-les-Bains

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 18:00:00

Balaruc-les-Bains Hérault

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse des jardins, la manifestation met en valeur l’Art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural. Cette 20ème édition sera placée sous le thème “Les jardins face au changement climatique”. A cette occasion, le Jardin Antique Méditerranéen vous propose une soirée meurtres et mystères autour de l’équilibre des saisons dans un univers Fantasy.

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse des jardins, la manifestation met en valeur l’Art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural. Cette 20ème édition sera placée sous le thème “Les jardins face au changement climatique”.

+33 4 67 46 47 92

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse des jardins, la manifestation met en valeur l’Art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural. Cette 20ème édition sera placée sous le thème “Les jardins face au changement climatique”. A cette occasion, le Jardin Antique Méditerranéen vous propose une soirée meurtres et mystères autour de l’équilibre des saisons dans un univers Fantasy.

Balaruc-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-17 par