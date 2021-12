Les rendez-vous amplifiés Beauvais, 22 janvier 2022, Beauvais.

Les rendez-vous amplifiés Beauvais

2022-01-22 13:30:00 – 2022-01-22

Beauvais Oise

Samedi 22 janvier à 13h30

Les rendez-vous amplifiés est le 1erForum des métiers des « musiques actuelles » à se tenir dans le Beauvaisis. Il réunira des professionnels de ce vaste secteur : luthiers, programmateurs de salles /festivals, enseignants, intermittents, vendeurs, techniciens… ainsi que divers organismes faisant autorité. Chaque stand permettra l’échange avec des professionnels afin de connaître les débouchés et formations de ces différentes branches. Concert et conférence seront au programme !

Co-organisé par l’ASCA et le conservatoire Euxtache-du-Caurroy.

conservatoire@beauvaisis.fr +33 3 44 15 67 04

