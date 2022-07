Les Rendez-vous Aéro de l’Innovation, 22 septembre 2022 08:30, Toulouse.

Dans le contexte actuel d’urgence climatique, se pose la question du devenir du transport aérien qui comme d’autres secteurs d’activités anthropiques contribue au réchauffement climatique. Dans le même temps, ses apports concernent un grand nombre de domaines, qu’ils soient économiques, industriels, sociétaux et culturels en particulier, en tant que créateur de liens à l’échelle planétaire plus que tout autre moyen de transport. Ces constats font du devenir du transport aérien un sujet complexe et controversé dans nos sociétés.

Penser et construire le devenir du transport aérien nécessitent des évolutions majeures. Si les nouvelles technologies et énergies comptent parmi les évolutions les plus évidentes, des innovations sont à imaginer et développer dans bien d’autres registres pour rele- ver les défis. Métiers, usages mais également frontières entre monde aéronautique et société sont à questionner pour dépasser les blo- cages actuels et inventer le transport aérien de demain. Dans cette période sans précédent pour le transport aérien, nos écoles, l’ENAC et l’ISAE-SUPAERO en particulier, se doivent de réfléchir aux implications des enjeux de transformation notamment en matière de compétences à développer chez les futurs ingénieurs aéronautiques, acteurs de premier plan des évolutions à venir.

Ces Rendez-vous de l’innovation 2022 seront l’occasion de faire le point sur la situation actuelle et d’échanger sur les conditions pour penser et construire ensemble le transport aérien de demain. La journée sera or- ganisée en quatre sessions :

Session 1. Un état des lieux sur l’impact environnemental et économique du transport aérien

Session 2. Un état de l’art de domaines de recherche et d’in- novation contribuant à la transition technologique et socio-écolo- gique du transport aérien

Session 3. Les témoignages d’autres filières industrielles sou- mises à des enjeux comparables

Session 4. Une table ronde visant à identifier comment, fort de la diversité des parties prenantes en mesure de contribuer à l’évolution du transport aérien, l’ensemble des acteurs peuvent construire ensemble le futur du transport aérien et donner l’en- vie et les moyens aux jeunes générations d’ingénieur d’en être les moteurs.