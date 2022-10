Les rendez-vous à la ferme Parc de la Chantrerie, 22 juin 2022, Nantes.

2022-06-22

Horaire : 13:30 17:00

Gratuit : oui Tout public

Les rendez-vous à la fermedu 8 mai au 26 octobre 2022Tous les mercredis et les 1ers dimanches de chaque mois. Une visite à la ferme d’éveil de la Chantrerie, c’est l’occasion de découvrir la grande diversité des légumes du potager, d’observer et de s’approcher au plus près des animaux hébergés à la ferme et d’établir un rapport entre les produits alimentaires et leurs provenances : d’où viennent les œufs, le miel et le lait ? Comment poussent les carottes ou les tomates ? etc. Tous les mercredis de 13h30 à 17h00 «Rencontre avec le fermier»Ouverture de la ferme en visite libre, en présence de l’animateur-fermier de la ferme, pour répondre aux questions sur les animaux, donner des conseils de jardinier et guider les visiteurs dans la ferme. Tous les 1er dimanches du mois de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 « Un dimanche à la ferme » Visites libres le matinAnimations et ateliers thématiques l’après midi : Dimanche 8 mai : « La transhumance »Dimanche 5 juin : « Rendez-vous aux jardins » Dimanche 3 juillet : « Les abeilles »Dimanche 7 août : «Les animaux sauvages (d’ici) »Dimanche 4 septembre : « L’alimentation »Dimanche 2 octobre : « Le potager dans tous ses états » Animations gratuites, sans inscription et tout public

Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr