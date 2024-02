Les rendes-vous du climat Atelier Couture Tier lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre, jeudi 14 mars 2024.

Les rendes-vous du climat Atelier Couture Tier lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

18h 21h Reprise tes chaussettes !

Réparer, plutôt qu’acheter… On se retrouve autour d’une tisane avec nos chaussettes trouées et nos boutons à recoudre. Au lieu d’être seul•e à la maison, on partage astuces et blagues ! On a une machine à coudre, apporte tes vêtements et ta trousse de couture !

Animé par Annabelle

Vous êtes invités à amener de quoi grignoter et/ou boire. .

Début : 2024-03-14

fin : 2024-03-14

Tier lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie rdvclimat@mailo.com

