Loiret

Médiathèque d’Amilly, le samedi 5 mars à 10:30

Toujours dans une démarche zéro déchet, et après avoir présenté les grands principes et l'application qu'on peut en faire dans la cuisine et l'alimentation, Edwige Rouvet parlera permaculture. Mode d'agriculture fondé sur les principes de développement durable, respectueux de la biodiversité et de l'humain et consistant à imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels, Edwige vous expliquera comment mettre en place ce jardinage intelligent ! Tout public, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T11:00:00

Amilly Loiret