Ces soirées se tiendront de 19h à 21h les jeudis 15 et vendredis 16 Juillet, 22 & 23 Juillet, 29 & 30 Juillet, 5 & 6 Août, 12 & 13 Août, 19 & 20 Août. Nous continuons à proposer diverses activités* à nos visiteurs en journée : . la balade commentée . les visites du chai à barriques . la visite de la chaine d’embouteillage . les initiations à la dégustation . les dégustations gratuites dans la limite de 3 vins (* Sur inscription et nous contacter)

Entrée libre

Son et lumière dans le plus grand chai à barriques du Médoc Unimédoc 14 rue de Soulac, 33340 Gaillan-en-Médoc proche Lesparre Médoc Gaillan-en-Médoc Gironde

