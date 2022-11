LES RENCONTRES VIGNERONNES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Hrault LES RENCONTRES VIGNERONNES les 26 et 27 novembre 2022 Les producteurs de Montpellier Méditerranée Métropole vous invitent à découvrir leurs meilleurs vins dans les caves et domaines de la Métropole : ►visites caves et vignes,

►conseils oenologiques,

►ateliers de dégustation*, animations, randonnées…

►Tout a été pensé pour accompagner la découverte du vin dans une ambiance festive et conviviale ! Parmi nos domaines partenaires participants: Domaine Saint Jean de l’Arbousier

Château de Fourques

Domaine de Causses

Château de Flaugergues

Domaine de Rieucoulon

Domaine de Maguelone Programme complet ci-dessous *Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

