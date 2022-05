Les Rencontres Vigneronnes Monthelon Monthelon Catégories d’évènement: Marne

Monthelon

Les Rencontres Vigneronnes Monthelon, 6 mai 2022, Monthelon.

2022-05-06 – 2022-05-08

Monthelon Marne Monthelon Le petit village de Monthelon se transforme en un véritable lieu festif, en accueillant visiteurs de la région et d’ailleurs. Après deux années d’annulation forcée, l’ensemble du Village, le Comité de 9 vignerons comme le Champagne Lecardeur-Gaspard, Chopin, ou encore les Chambres d’hôtes les Olivanies etc.., sont tous prêts pour vous faire vivre un véritable moment de partage les 6, 7 et 8 mai prochains. Parmi eux, par exemple, le Domaine Julien Chopin se transforme en Guinguette, avec la ferme volonté de fêter le bonheur retrouvé en proposant des animations simples et conviviales autour du Champagne et du ratafia champenois : jeux, musique, cocktails… Un brunch « Champagne » est prévu le 8/05, avec viennoiseries, charcuteries et fromages… et bien sûr du Champagne. Pour réserver votre activité auprès du domaine Julien Chopin. http://www.artdevivrealachampenoise.com/monthelon-les-rencontres-vigneronnes-un-village-en-fete-et-une-guinguette-les-6-7-et-8-mai-prochains/?fbclid=IwAR3DYq79ly7hoZ2jJROIkHaMMhG31mXz3Lmkt0rQiM6suU65kHdl8sWaZ-o Monthelon

