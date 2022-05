LES RENCONTRES. Un itinéraire Paris-Moisson La Galerie CAUE 92, 16 juin 2022, Nanterre.

du jeudi 16 juin au samedi 25 juin à La Galerie CAUE 92

Les rencontres de la Galerie du CAUE 92 sont conçues comme les portes-ouvertes de l’observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine francilien. Elles exposent l’intégralité des 111 images réalisées par Ambroise Tézenas et Jérémie Léon qui composent un « Itinéraire Paris-Moisson » et organisent un programme d’échanges et de création tous publics autour de cet observatoire dont les images interrogent le territoire du fleuve, son relief, son histoire, sa mélancolie, son écologie, les usages qu’on en fait, ses fonctionnalités, sa densité, son économie et sa géographie, son avenir. Cinq rendez-vous sont proposés en complément de l’exposition : un atelier photographique, une conversation publique, une promenade une performance et une rencontre ouverte avec les artistes

Entrée libre

Une exposition de 111 photos de la vallée de la Seine et un programme d’échanges et de rencontres

La Galerie CAUE 92 9 place Nelson Mandela, Nanterre Nanterre Quartier de l’Université Hauts-de-Seine



