### Toucouleurs, le retour aux sources Il y a 10 ans, les Rencontres Toucouleurs étaient réunies sur un même temps, un même lieu, vitrine unique de tout le travail de sens et de cohérence mené par l’association Dell’Arte. L’édition de 2011 marqua un tournent dans l’histoire de Toucouleurs : dernier jour aux jardins de la Faourette pour se tourner vers l’itinérance toulousaine, vers une rencontre des territoires et des publics. Toucouleurs a navigué sur le territoire toulousain, entre le centre-ville à Arnaud Bernard, le quartier de Lafourguette, les quartiers Nord, de Borderouge aux Izards. Les histoires humaines, les rencontres chaleureuses, les nouveaux partenaires, et surtout une forte envie et demande des habitant.e.s font qu’aujourd’hui, l’équipe organisatrice revient au coeur de la Faourette, un quartier important à leurs yeux. ### Programme * Samedi 26 juin, les jardins de la Faourette se transforment en une étendue dédiée à la découverte des arts et des talents où chacun pourra s’aventurer sur des ateliers de pratiques artistiques, débattre ludiquement le temps des palabres, se laisser charmer par les spectacles des pépites des quartiers, les acrobaties de circassiens et la scène musiques du monde ! * Dimanche 27 juin, Toucouleurs aménage une scène ouverte et un bal urbain sur la place du centre commercial Geneviève Anthonioz de Gaulle, au coeur du quartier. ![]() ### Plus d’infos [Site du Festival](http://toucouleurs.fr/)

Entrée gratuite

Culture

Parc de la Faourette 53 Rue de la Faourette, 31100 Toulouse, France Toulouse



