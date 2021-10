Paris Présanse Paris Les Rencontres Santé Travail de PRESANSE – 2021 Présanse Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ces rencontres s’inscrivent dans les suites de la publication de la loi pour améliorer la prévention en Santé au travail et permettront de traiter le thème retenu « **Agir au cœur des entreprises pour la santé de demain** », à plusieurs voix : * en région, avec plusieurs dizaines de webinaires portés par les Associations régionales ou les SSTI * dans le cadre d’un événement national. L’événement national prendra la forme d’une rencontre digitale diffusée en direct de 9h30 à 12h. Des personnalités importantes dans l’élaboration de la réforme ont répondu présent à l’invitation de Présanse. Le Secrétaire d’Etat aux retraites et à la santé au travail, **M. Laurent Pietraszewski**, et la Présidente de la Commission des affaires sociales au Sénat, **Mme Catherine Deroche** notamment apporteront leur vision. Retrouvez le programme sur [[https://www.rencontres-sante-travail-2021.fr/](https://www.rencontres-sante-travail-2021.fr/)](https://www.rencontres-sante-travail-2021.fr/)

Sur inscription

Ces rencontres s’inscrivent dans les suites de la publication de la loi pour améliorer la prévention en Santé au travail. « Agir au cœur des entreprises pour la santé de demain » Présanse 10 rue de la Rosière 75015 Paris Paris Quartier de Javel

