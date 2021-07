Castelfranc Castelfranc Castelfranc, Lot Les Rencontres Photos Castelfranc Castelfranc Castelfranc Catégories d’évènement: Castelfranc

Les Rencontres Photos Castelfranc 2021-07-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-15 18:00:00 18:00:00 Les Rencontres de Castelfranc Jardin des Sens

Castelfranc Lot Castelfranc Les Rencontres Photo de Castelfranc vous donnent rendez-vous du 14 juillet au 28 juillet 2021 au Jardin des Sens et à la Guinguette (voie verte) pour découvrir 2 expositions :

« Potager Photographique » de Maxime Bessières et Luisa Girola

« America Latina » de Gérald Debiard Projection du documentaire « Sin Mapa » de Calle 13 le mercredi 21 juillet à 21h30 (projection en plein air à la guinguette)

