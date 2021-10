Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly Les rencontres Paleobox Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Solutré-Pouilly

Les rencontres Paleobox Solutré-Pouilly, 23 octobre 2021, Solutré-Pouilly. Les rencontres Paleobox 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-23 17:30:00 Musée de préhistoire Chemin de la Roche

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire À l’occasion des 20èmes rencontres Paleobox, le Grand Site accueille, au Musée de Préhistoire, des expérimentateurs passionnés par les gestes et techniques de la Préhistoire !

Taille du silex, fabrication de fils, nattes ou cordages, allumage du feu selon des méthodes naturelles, armes de chasse préhistoriques… c’est tout un campement préhistorique qui revient à la vie !

Petits ou grands, venez assister aux démonstrations des gestes de la Préhistoire et apprenez les savoir-faire du

passé, sous la Roche de Solutré. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly Autres Lieu Solutré-Pouilly Adresse Musée de préhistoire Chemin de la Roche Ville Solutré-Pouilly