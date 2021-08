Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Les rencontres OpenInnov@CHU EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com(lien de connexion fourni après inscription) Les rencontres OpenInnov@CHU ont comme objectif de faire connaître la dynamique d’innovation du CHU de Nantes, dynamique propulsée en particulier par le développement du numérique. Cet évènement est l’opportunité de s’immerger dans l’univers de l’innovation hospitalière, notamment par le prisme de la robotique, et de découvrir les projets finalistes de l’Appel à Idées Innovation du CHU de Nantes lancé en mai 2021. Ces projets visent le développement de solutions innovantes répondant à des besoins hospitaliers. Programme :9h00 – Ouverture des Rencontres OpenInnov@CHU9h05 – Introduction : Pourquoi l’innovation est-elle importante au CHU de Nantes ? Quel est l’impact du numérique ? Comment le CHU s’intègre dans la dynamique territoriale autour de l’innovation en santé ?9h25 – Présentation de l’Appel à Idées Innovation du CHU de Nantes9h30 – Séance de pitchs des finalistes de l’Appel à Idées Innovation10h50 – Table ronde sur la robotique à l’hôpital : La robotique et le numérique entrent, de manière générale, de plein pied à l’hôpital, notamment au CHU de Nantes et ce à tous les niveaux.12h – Annonce des lauréats de l’Appel à Idées Innovation12h15 – Conclusion Dans le cadre de Nantes Digital Week EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

