Les rencontres olympiques de l’internationale Boulangère Mobilisée (IBM) Le Shakirail Paris, samedi 10 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 14h30 à 00h00

.Tout public. payant

Entrée prix libre

L’IBM (L’Internationale Boulangère Mobilisée) est un regroupement international de boulanger·ères pro ou amateur qui pratiquent la boulangerie au levain, avec des farines paysannes et au four à bois.

Ce réseau existe depuis 2018. IBM est un réseau qui a l’habitude de s’impliquer sur les lieux de luttes et les manifs (Résistantes, Calais, Printemps Maraichins …). Le réseau organise des rencontres tous les ans afin de se structurer, d’échanger, de boulanger ensemble et d’inviter du public pour partager nos pratiques. Cette année c’est donc début février dans le 18ème arrondissement de Paris.

Au programme :

– En continu de 14h à minuit – expo photo de Mathieu Eisinger.

– 14h30 – Atelier pain ouvert aux familles du quartier pour découvrir la boulangerie et confectionner des petits pains.

– 14h30 – Les jeux olympiques de la boulange : une série d’épreuves stupides et en équipe qui mêlent étroitement la boulangerie et la pratique sportive.

– 16h30 – Goûter et boisson chaude.

– 17h – Spectacle de marionnette « L’épopée d’Elie », Cie Les dépavées.

– 18h – Concert « Les voisines », chorale féministe d’Ivry.

– 19h30 – Le cabaret des boulanger·ères : comme tout le monde a ses petits talents, le cabaret est un espace où chacun·es aura 5 minutes pour présenter quelque chose : une chanson, un texte, une blague, une démonstration d’Aïkido, de la danse du ventre, etc.

– 22h – Armando l’homme orchestre rigolo qui fait des medleys pour danser !

Repas chaud à prix libre par Les tabliers volants.

Vente de pain et de biscuits à prix libre.

Le samedi 10 février de 14h30 à minuit – entrée prix libre.

Le Shakirail 72 rue Riquet 75018 Paris

Contact : https://shakirail.curry-vavart.com/international-boulangere-mobile-ibm/

©IBM