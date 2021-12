Privas Visio Ardèche, Privas Les Rencontres Nationales pour les entrepreneurs du Bien Vieillir Visio Privas Catégories d’évènement: Ardèche

le mercredi 19 janvier 2022 à 13:00

? Entrepreneurs du bien vieillir, vous vous lancez et avez besoin d’un accompagnement ? Vous cherchez des partenaires pour expérimenter votre solution ? Vous êtes en recherche de financements ? Vous n’avez pas identifié les bons acteurs ou vous avez du mal à entrer en contact avec eux ? VivaLab et makesense vous donnent rendez-vous **le 19 janvier 2022 à partir de 13h en ligne** pour découvrir et rencontrer les acteurs qui soutiennent l’innovation sociale du secteur et qui pourraient donc VOUS soutenir (incubateurs, fonds d’investissements, groupes de protection sociale, carsat, …).

2022-01-19T13:00:00 2022-01-19T18:00:00

