Les Rencontres Musicales : Winter Edition Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Rencontres Musicales : Winter Edition Brique Rouge, 25 mars 2022, Toulouse. Les Rencontres Musicales : Winter Edition

Brique Rouge, le vendredi 25 mars à 20:30

**Concert** **Dans le cadre d’Empalot Musique, proposées par la MJC Toulouse Empalot, en partenariat avec Topophone, On Air, Contre-Courant et Mozaïk’art** Une soirée dédiée aux jeunes musiciens qui fréquentent les différents ateliers ou projets musicaux de la MJC. L’occasion de découvrir le travail mené par ces associations autour d’une soirée commune qui met en avant de jeunes artistes et techniciens afin qu’ils puissent se confronter à un évènement dans des conditions professionnelles.

Entrée libre et solidaire dans la limite des places disponibles

Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Brique Rouge Adresse 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Brique Rouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Brique Rouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les Rencontres Musicales : Winter Edition Brique Rouge 2022-03-25 was last modified: by Les Rencontres Musicales : Winter Edition Brique Rouge Brique Rouge 25 mars 2022 Brique Rouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne