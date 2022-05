Les Rencontres musicales Summer Edition Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert ——- **Dans le cadre d’Empalot Music, proposées par la MJC Toulouse Empalot, en partenariat avec Topophone, On Air, Contre-Courant et Mozaïk’art** Une soirée dédiée aux jeunes musiciens qui fréquentent les différents ateliers ou projets musicaux développés par nos partenaires.

Entrée libre et solidaire dans la limite des places disponibles

