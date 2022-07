Les Rencontres Musicales : Le Trio SONANS Gourdon, 14 août 2022, Gourdon.

Le Trio SONANS est une formation originale et unique circulant librement à travers les siècles. Une harmonie inattendue est explorée autour de ces instruments rarement réunis en musique de chambre. Propice aux arrangements les plus variés, cet ensemble offre une palette sonore peu commune. Partageant l’amour de la musique de chambre,c’est tout naturellement que s’est créé ce trio inédit en 2013. Grace à la qualité de ses transcriptions, le Trio Sonans peut accéder aux compositions de toutes les époques, de Jean-Sébastien Bach à Georges Gershwin en passant par Wolfgang Amadeus Mozart, Anton Dvorak, Félix Mendelssohn, Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Gabriel Fauré et bien d’autres. Les artistes de l’ensemble aiment partager leur passion en donnant des concerts dans des festivals, des églises, des salles de concert, en pleine air, des Ehpad… Pour transmettre leurs expériences, leur savoir et leur sensibilité.

Soprano : SHIGEKO HATA, Harpe : ODILE ABRELL, Cor : JEAN-MICHEL TAVERNIER

