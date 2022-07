Les Rencontres Musicales : Le Trio Musique et Cie, 19 juillet 2022, .

Les Rencontres Musicales : Le Trio Musique et Cie



2022-07-19 – 2022-07-19

TRIO MUSIQUE & Cie : violon, guitare et violoncelle en l’église Saint-Siméon

Ce trio de cordes dont la devise philosophique est inspirée de Nietzsche : « Sans la musique, la vie serait une erreur ».

Le Trio Musique & Cie, formé de Mélody Giot, Lucie Carton Pisani et Pascal Goze, se produit depuis de nombreuses années, et offre au public des moments musicaux uniques, grâce à la complicité de ses musiciens, son répertoire varié et l’harmonie et les couleurs de ses instruments.

En l’Église Saint-Siméon

TRIO MUSIQUE & Cie : violon, guitare et violoncelle en l’église Saint-Siméon

Ce trio de cordes dont la devise philosophique est inspirée de Nietzsche : « Sans la musique, la vie serait une erreur ».

Le Trio Musique & Cie, formé de Mélody Giot, Lucie Carton Pisani et Pascal Goze, se produit depuis de nombreuses années, et offre au public des moments musicaux uniques, grâce à la complicité de ses musiciens, son répertoire varié et l’harmonie et les couleurs de ses instruments.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par