Gourdon Lot 10 14 EUR • 10 juin VIDALA -Chants d’Amérique du sud dans la Cour du Sénéchal

• 19 juillet TRIO MUSIQUE & Cie violon guitare violoncelle dans l’église ST Siméon

• 30 juillet : QUATUOR HERMES & FRIENDs : Beethoven Symphonie pastorale ( En partenariat avec Scénograph festival de St Céré) dans l’église St Siméon (tarif spécifique )

• 14 août :TRIO SONANS, soprano cor harpe, église St Siméon

• 3 septembre : SOPHIE LELEU & la Cie « DES LIEUX ET DES ETRES » mélodies séfarade ; CAC Gourdon

