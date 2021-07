Brioude Brioude Brioude, Haute-Loire Les Rencontres musicales de Léotoing 14ème Edition Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Les Rencontres musicales de Léotoing 14ème Edition Brioude, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Brioude. Les Rencontres musicales de Léotoing 14ème Edition 2021-07-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-16 19:30:00 19:30:00

Brioude Haute-Loire Brioude EUR Quintet à cordes



Benjamin Braude, violon

Anna Popil, violon

Paul de Clerck, alto

Mark Dobrinski, violoncelle

Igor Kirichenko, violoncelle http://www.rencontresmusicalesdeleotoing.com/ dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Brioude Adresse Ville Brioude lieuville 45.29343#3.38441