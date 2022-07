Les Rencontres Musicales : concert de mélodies séfarades « de Femmes en Femmes », 3 septembre 2022, .

Les Rencontres Musicales : concert de mélodies séfarades « de Femmes en Femmes »



2022-09-03 – 2022-09-03

6 6 EUR Avec son instrumentation originale, les percussions digitales venues d’orient (Turquie, Iran, Moyen Orient…) jouées avec finesse et dextérité par Antoine Morineau et la harpe celtique, jouée par Sophie Leleu accompagnant son chant puissant et profond, le duo Racines est plein de promesses. A la suite de la découverte de Sophie sur ses origines séfarades, elle entreprend des recherches sur ce répertoire au Centre de Musiques Juives de Paris puis décide alors d’y consacrer tout un programme qu’elle mêlera à ses propres compositions. Un programme sur les femmes. Durant leurs migrations, les séfarades portant leurs traditions en eux, ont métissé leur musique avec les cultures des différents pays d’accueil qu’ils rencontraient. Avec Antoine, ils élaborent des arrangements de ces chansons traditionnelles, chacun pour leurs instruments, alternant écriture, improvisations et lecture de poésies, rythmées tantôt au timbre du zarb, tantôt celui de la dohola, du daf, du bendir, du req ou encore du udu… Au printemps 2020, ils sortiront un nouveau disc.

De Femmes en Femmes…

Lorsqu’en 1492, les rois catholiques expulsent les juifs d’Espagne, c’est une culture riche de deux mille ans d’histoire qui se répand dans tout le bassin méditerranéen. Quelles que furent leurs destinations, ils emportèrent et conservèrent précieusement leur patrimoine culturel ainsi que la langue judéo-espagnole appelée le plus souvent Ladino, djudezmo, yahudije ou encore chouadit…

Le répertoire traditionnel séfarade est un répertoire de femmes. Ce fût par les femmes, de mères en filles, que ces chants se transmirent par voie orale à travers les siècles. Ces chansons parlent de leur vie, de leur quotidien, explorant les thèmes de l’amour, du mariage, de la solitude, etc…

La plupart portant en elles, des conseils transmis aux générations futures. Il s’agit d’un répertoire qui parle de la vie, des douleurs intimes, des élans amoureux en passant par les grandes fêtes qui jalonnent la vie que j’ai voulu mêler à mes propres compositions.

avec la Compagnie des Lieux et des Etres, Mezzo-soprano/Harpe : Sophie Leleu et Percussions : Antoine Morineau

