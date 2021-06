Les rencontres Low-Tech Péi Recup’R, 23 juin 2021-23 juin 2021, Saint-Paul.

Les rencontres Low-Tech Péi

Recup’R, le mercredi 23 juin à 17:00

Ça faisait longtemps! Près d’un an après l’arrêt de ce format pour embarquer dans le concret, nous le relançons! Le but de cette rencontre sera de faire un point sur tous les projets en cours et sur ceux à venir! Un temps sera aussi dédié pour discuter avec vous des possibilités du lieu pour vos projets. Elle sera aussi l’occasion de parler et de monter une commission Low-Tech, avec les adhérents! Amateurs ou confirmés, vous êtes adhérent d’Ékopratik, que vous ayez ou non assisté aux précédentes tables rondes, vous êtes tous les bienvenus! Pensez à nous confirmer votre venue, SVP. L’équipe Low-Tech Péi P.S: pour un premier aperçu, vous pouvez regarder l’émission Loca’Terre, ce dimanche entre 16h et 17h, sur Réunion la 1ière

Table ronde permettant d’échanger sur les projets engagés en low-tech

Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T17:00:00 2021-06-23T19:00:00