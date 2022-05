Les rencontres littéraires du Festival de Chaillol #2 Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Michel-de-Chaillol

Les rencontres littéraires du Festival de Chaillol #2 Saint-Michel-de-Chaillol, 6 août 2022, Saint-Michel-de-Chaillol. Les rencontres littéraires du Festival de Chaillol #2 Saint-Michel-de-Chaillol

2022-08-06 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-06

Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes Saint-Michel-de-Chaillol Chaque été, les Rencontres Littéraires invitent à une rencontre avec les mots. La musique n’est jamais bien loin car Dina Dian, qui conçoit et anime ces séances, est une grande passionnée de musique autant que de littérature. Avec Vincent Borel. Saint-Michel-de-Chaillol

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Michel-de-Chaillol Autres Lieu Saint-Michel-de-Chaillol Adresse Ville Saint-Michel-de-Chaillol lieuville Saint-Michel-de-Chaillol Departement Hautes-Alpes

Les rencontres littéraires du Festival de Chaillol #2 Saint-Michel-de-Chaillol 2022-08-06 was last modified: by Les rencontres littéraires du Festival de Chaillol #2 Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol 6 août 2022 Hautes-Alpes Saint-Michel-de-Chaillol

Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes