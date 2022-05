Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine – Véronique de Bure Saint-Malo, 2 juin 2022, Saint-Malo.

Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine – Véronique de Bure La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-06-02 – 2022-06-02 La gare 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo 35400

Véronique de Bure est l’auteur d’un premier roman très remarqué par la critique, Une confession et de plusieurs récits dont Un retraité. Après le best-seller Un clafoutis aux tomates cerises, elle poursuit sa peinture des délicatesses de l’âme humaine avec Un amour retrouvé. Un récit tout en finesse qui commence ce jour où Véronique de Bure entre dans la chambre de sa mère, 73 ans, allongée dans sa petite chemise de nuit rose, une lettre posée à côté d’elle et qui lui dit : « Il m’arrive une drôle d’histoire ». C’est cette drôle d’histoire que Véronique de Bure va nous raconter, l’histoire de l’amour qui renaît, et qui réveille, comme disait Jacques Brel, cet ancien volcan qu’on croyait trop vieux. Véronique de Bure va nous raconter cet amour, cette cour délicate, les visites, les échanges épistolaires. Une maman qui s’échappe, qui nous échappe, comment l’accepter ? Et comment faire le deuil de ce père parti trop tôt ? Cet amour retrouvé a le charme des histoires qu’on n’a pas oubliées, de ces drôles d’histoires qui viennent, sans crier gare, heurter notre présent.

lencremalouine@gmail.com +33 7 84 69 41 39 http://www.lencremalouine.com/

Véronique de Bure est l’auteur d’un premier roman très remarqué par la critique, Une confession et de plusieurs récits dont Un retraité. Après le best-seller Un clafoutis aux tomates cerises, elle poursuit sa peinture des délicatesses de l’âme humaine avec Un amour retrouvé. Un récit tout en finesse qui commence ce jour où Véronique de Bure entre dans la chambre de sa mère, 73 ans, allongée dans sa petite chemise de nuit rose, une lettre posée à côté d’elle et qui lui dit : « Il m’arrive une drôle d’histoire ». C’est cette drôle d’histoire que Véronique de Bure va nous raconter, l’histoire de l’amour qui renaît, et qui réveille, comme disait Jacques Brel, cet ancien volcan qu’on croyait trop vieux. Véronique de Bure va nous raconter cet amour, cette cour délicate, les visites, les échanges épistolaires. Une maman qui s’échappe, qui nous échappe, comment l’accepter ? Et comment faire le deuil de ce père parti trop tôt ? Cet amour retrouvé a le charme des histoires qu’on n’a pas oubliées, de ces drôles d’histoires qui viennent, sans crier gare, heurter notre présent.

La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-05-24 par