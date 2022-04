Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine – Olivier Bourdeaut Saint-Malo, 21 avril 2022, Saint-Malo.

Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine – Olivier Bourdeaut La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-04-21 – 2022-04-21 La gare 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Il revient, l’auteur flamboyant d’En attendant Bojanglès, le roman culte de l’année 2016, écrit en sept semaines ! Et il l’avait promis “Je reviendrai à l’Encre malouine, c’est certain !” Ce fils de notaire nantais, troisième d’une famille de cinq enfants, a vraiment bien fait de se consacrer à la littérature, et les éditions Finitude ont bien fait de le remarquer ! Le succès est immédiatement foudroyant, et il en est le premier surpris. Il nous revient en 2021 avec Florida, un roman puissant, corrosif et bourré d’humanité, du Bourdeaut pure souche.

La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

