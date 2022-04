Les rencontres littéraires d’Ardevon Pontorson, 30 avril 2022, Pontorson.

Les rencontres littéraires d’Ardevon Prieuré du Mont-Saint-Michel ARDEVON Pontorson

2022-04-30 – 2022-04-30 Prieuré du Mont-Saint-Michel ARDEVON

Pontorson Manche Pontorson

“Le Barrage du Mont-Saint-Michel par Luc Weizmann – Architecte”

La Fondation du Mont-Saint-Michel reçoit Luc Weizmann à l’occasion de la sortie de son livre Le barrage du Mont-Saint-Michel chez Muséo Editions.

Dans un livre abondamment illustré de dessins originaux et de photographies, l’architecte du barrage du Mont-Saint-Michel partage les années intenses passées à la conception et à la réalisation de ce projet atypique. Une décennie après la fin du chantier, il revient sur les intentions créatrices et sur les références qui ont nourri cet ouvrage d’art en résonance profonde avec une géographie et une histoire étonnantes. Lors d’une promenade à travers les pages de son livre, Luc Weizmann commentera librement les réalités environnementales, hydrauliques, techniques, culturelles et spirituelles de ce chantier hors norme qui est aussi l’histoire d’une aventure humaine à la fois intime et collective.

Luc Weizmann est architecte diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Son agence a participé à de nombreux concours d’architecture, a mené sur le territoire national des études d’urbanisme et a réalisé des équipements publics, logements et bureaux. Luc Weizmann a développé dès 1990 un travail créatif sur les ouvrages d’art et les architectures liées à l’environnement, en particulier dans le domaine de l’eau et du développement durable. Architecte-conseil de l’État et membre de l’Académie d’Architecture, il est lauréat du Grand Prix National de l’Ingénierie 2010 en tant qu’architecte au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre du barrage du Mont Saint-Michel. Il est l’auteur de plusieurs livres.

Cette rencontre sera suivie d’une dédicace de l’auteur.

Réservation possible : https://my.weezevent.com/barrage-du-msm

+33 2 33 49 79 72 https://www.pelerin-montsaintmichel.org/

Prieuré du Mont-Saint-Michel ARDEVON Pontorson

