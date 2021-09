Les rencontres littéraires d’Ardevon Pontorson, 1 octobre 2021, Pontorson.

Les rencontres littéraires d’Ardevon 2021-10-01 19:00:00 – 2021-10-01 Prieuré du Mont-Saint-Michel ARDEVON

Pontorson Manche Pontorson

La Fondation du Mont-Saint-Michel reçoit Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, pour parler de son livre Vivre et Espérer (Editions Salvator). Il témoigne de la crise sanitaire qu’il a traversée au sein de son diocèse. Monseigneur Lalanne a vécu la période de confinement en profondeur, dans un territoire particulièrement marqué par la pauvreté et la précarité, sur fond de peur de la maladie, de situations de souffrance dans les hôpitaux et particulièrement les EHPAD.

C’est le témoignage d’un évêque sur l’impact de la crise du covid. Il en permet une relecture humaine et spirituelle et propose un questionnement sur l’après illuminé par l’espérance chrétienne.

Stanislas Lalanne est évêque de Pontoise depuis 2013, après avoir été secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France, puis évêque de Coutances en 2007. Ce livre a été écrit en collaboration avec Anne Jacquemot, mariée, mère de famille et actuellement directrice de la communication du diocèse d’Autun après avoir exercé cette mission dans le diocèse de Coutances.

Cette soirée sera animée par Xavier Houssin, écrivain et chroniqueur au Monde des livres.

Vente de livres sur place par la librairie Siloë – Dédicace.

Participation libre.

Pass sanitaire obligatoire et port du masque à l’intérieur .

