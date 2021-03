Les rencontres jardinières solidaires, 6 mars 2021-6 mars 2021, Landiras.

Landiras Gironde Landiras

Les Rencontres Jardinières Solidaires

Le confinement de 2020 nous avait forcé à l’interruption de nos rencontres après la première journée du samedi 7 mars. Nous espérons pouvoir de nouveau vous revoir cette année en notre espace au Château de Landiras afin de vous faire partager notre passion des Tomates et du jardinage éco responsable.

Vous pourrez visiter nos installations et pratiquer le rempotage de quelques plants destinés à âtre distribués à nos adhérents.

Et vous repartirez avec deux ou trois plants d’excellentes variétés sélectionnées par nos soins.

Inscription préalable obligatoire par fil au 06.19.14.61.14 ou par mail à contact@jardinsdetomates.fr

+33 6 19 14 61 14

jardinsdetomates.fr