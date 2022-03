Les rencontres interculturelles ; faire ensemble pour mieux vivre ensemble Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Samedi 19 mars à 16h ——————– Conférence Faire ensemble pour mieux vivre ensemble ————————————————— Université populaire : l’interculturalité —————————————– **Up’, c’est parti ! Du 19 mars au 24 juin**, l’Université Populaire de Colomiers vous invite à vous questionner et échanger autour d’un premier cycle sur l’interculturalité “Faire ensemble pour mieux vivre ensemble”. Conférences, échanges, ateliers linguistiques, culinaires, ciné-débat… Le programme sera riche en rencontres et en connaissances. Autant d’occasions propices aux échanges et au développement du lien social. **Pour lancer ce premier cycle, une conférence est proposée sur le thème des rencontres interculturelles : “Faire ensemble pour mieux vivre ensemble” **avec Valentin El Sayed, Maître de conférences en psychologie interculturelle, Université Toulouse Jean-Jaurès. La conférence sera suivie d’un **échange avec le public et d’un concert des Musiques du monde par Mama Godillot** * Apéritif offert par la Ville de Colomiers **Renseignements et inscription [sur le site de la ville de Colomiers.](https://www.ville-colomiers.fr/nos-projets/universite-populaire-up-1640.html)** Samedi 19 mars à 16h ——————– Conférence Faire ensemble pour mieux vivre ensemble ————————————————— Université populaire : l’interculturalité ———- Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

