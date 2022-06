Les rencontres gourmandes Léon Léon Catégories d’évènement: 40550

Léon

Les rencontres gourmandes Léon, 30 juillet 2022, Léon. Les rencontres gourmandes Léon

2022-07-30 – 2022-07-31

Léon 40550 Dédicaces, contes et gourmandises

Samedi :

10 h à 13 h Dédicaces tout au long de la matinée

11 h contes gourmands avec Nathalie M’Rica

Dimanche :

10 h à 13 h Dédicaces tout au long de la matinée

11 h contes à manger

Avec la présence des auteurs : Mathieu Reynès, Valérie Vernay, Miss Prickly, Laurent Dufreney,

Camille Mehu, Caroline Roque

